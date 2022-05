Popoldanski piknik v Ljubljani se je sprevrgel v grozo

Ob 17.11 je na Savinovi ulici v Ljubljani gorel nadstrešek ob stanovanjski hiši. Požar se je razširil z žara, ki je stal ob hiši. Ogenj je uničil velik del pročelja, okenske žaluzije, razbito je panoramsko steklo.

Požar so začeli gasiti sosedje, pogasili pa so ga gasilci GB Ljubljana in PGD Bizovik, poroča Uprava za zaščito in reševanje.