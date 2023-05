Popoldanska tragedija blizu Hrastnika: umrl 17-letnik, 18-letnik huje poškodovan

Danes okoli 13.30 so policiste obvestili o hudi prometni nesreči na lokalni cesti od Uničnega proti Marnem na območju Hrastnika, v kateri je umrl 17-letni voznik osebnega vozila.

Policija v poročilu piše, da je voznik po do sedaj zbranih obvestilih vozil neregistrirano vozilo Fiat stilo iz smeri Uničnega proti Marnem: »Zaradi neprilagojene hitrosti je v levem ovinku zapeljal iz vozišča in trčil v drevo. Voznik se je v nesreči tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Huje je bil poškodovan tudi 18-letni potnik v vozilu, ki je bil z reševalnim vozilom odpeljan v Bolnišnico Celje, njegovo življenje pa ni ogroženo.«

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo, so še dodali.