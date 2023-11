Ob 15.10 sta v Gubčevi ulici v Kranju na parkirišču goreli osebni vozili. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar.

Ob 17.30 so gasilci nudili pomoč policiji pri razsvetljevanju kraja popoldanskega požarišča, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.