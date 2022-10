Popoldan na kraju nesreče podlegel poškodbam

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje sta ob 15. uri sta v Bertokih trčila motorist in kolesar.

Gasilci JZ GB Koper so kraj zavarovali, postavili naletno in požarno zavarovanje ter izklopili vire napajanja na motorju. Na kraju so bili reševalec motorist, Prehospitalna enota Obala in reševalci Reševalne službe slovenske Istre, ki so motoristu nudili prvo pomoč in imobilizacijo ter ga odpeljali na zdravljenje v SB Izola.

»Ogled kraja še poteka, prav tako zbiranje obvestil o poteku prometne nesreče. Vse, ki ste videli dogodek, prosimo, da čim prej pokličete 113 ali drugo najbližjo policijsko enoto in policistom pomagate pri razjasnitvi okoliščin,« sporočajo s PU Koper.

Kolesar je na kraju podlegel poškodbam.