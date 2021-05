Popivanje in kričanje v kampu Lucija, gost pretepel partnerico

V soboto ob 16.30 je na PU Koper poklical gost kampa v Luciji, ker sta ga zmotila popivanje in kričanje skupine v kampu.



Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da so štiri osebe popivale na parceli, eden od njih pa je začel pretepati partnerico in jo večkrat udaril ter poškodoval.



Osumljenec (49) bo prejel kazen zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru.

