Na celjskem sodišču se nadaljuje sojenje Celjanu Timu Korpniku, ki ga obtožnica bremeni nevarne vožnje, s katero je 21. avgusta 2015 na magistralni cesti Prnjavor–Klašnice v naselju Hrvaćani v Bosni in Hercegovini povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri je umrla 20-letna Celjanka Lindita Jakupi.



Poškodovana sta bila tudi obdolženi Korpnik in Dejan Grbić, ki naj bi v času nesreče, ko je avto odneslo v betonski prepust, nato pa je še zagorelo, ležal na zadnjih sedežih avtomobila, a njune poškodbe niso bile usodne. Tožilstvo je prepričano, da je za volanom usodne noči sedel Korpnik, ta pa vztraja, da se ne spominja ničesar.



Da se ničesar ne spomni, trdi tudi Grbić, ki je že v preiskavi povedal, da je sam bil v Bosni že prej, Korpnik in Jakupijeva pa sta se k njemu pripeljala na obisk.



Trojica se je odpravila tudi na zabavo, tam so popili veliko preveč alkohola. Koliko preveč, je razkrila analiza, ki so jo pri vseh treh opravili po nesreči. Obdolženi Korpnik je imel v urinu 2,06 promila alkohola, umrla Jakupijeva kar 2,61, Grbić pa 0,79 promila.



Kot je še dejal Grbič, se je z obdolženim srečal šele dve leti po nesreči, oba skupaj pa sta ugotavljala le to, da se nesreče ne spomnita. Je pa Grbić dejal, da ne verjame, da bi Lindita vozila Timov avto, kot želi sodišče prepričati obramba, saj takrat tudi še ni imela vozniškega izpita.