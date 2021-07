Poostreni nadzor policije: na tovornem vozilu pnevmatika, ki profila sploh ni več imela

Policisti PU Kranj so v torek poostreno nadzirali tovorni promet in v nekajurnem nadzoru ugotovili 15 kršitev prometnih pravil, od tega v desetih primerih pri voznikih tovornih vozil. Med težjimi kršitvami so bile:



– prekoračitev največje dovoljene teže za kar 68 odstotkov,

– nepravilen prevoz tovora, ki je za 245 cm segal čez zadnjo stranico in

– tako obrabljena pnevmatika, da profil sploh ni bil več viden.



Policija poziva k upoštevanju prometnih pravil.

