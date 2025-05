Poostrene kontrole: najstniki brez izpita, predelani mopedi

Policisti so poostreno kontrolirali voznike mopedov, saj so v zadnjem obdobju prejeli več obvestil občanov, ki jih je motila prehitra in objestna vožnja mopedistov. Pri kontroli so policisti uporabljali tudi prenosno napravo, s katero so ugotavljali nedovoljene predelave oziroma ali moped dosega večje hitrosti od dovoljene in konstrukcijsko določene. V cestnem prometu so namreč dovoljena samo lahka motorna vozila, ki peljejo do 25 km/h. Uporaba lahkih motornih vozil, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 25 km/h ali so širša od 80 cm, v cestnem prometu ni dovoljena.

Tako so v Šegovi ulici zasegli predelan moped 17-letniku: dosegal je 57,9 km/h. Na Ljubljanski cesti je brez mopeda ostala 17-letnica: 57 km/h. V Ulici Slavka Gruma so zasegli moped 16-letniku: 44,6 km/h. Na regionalni cesti pri Muhaberju so ustavili dva mopedista: eden 44, drugi 28 km/h. Pri naselju Grm so ustavili 17-letnika, ki nima vozniške. V Metliki so ponoči kontrolirali 15-letnika, ki nima vozniške. V Zburah so 15-letniku zasegli moped – 40,8 km/h. V Novem mestu so 17-letniku namerili 60 km/h.

Motorno vozilo zasežejo tudi, če kršitelj ni lastnik. Zasežena hranijo sodni izvršitelji oziroma pooblaščeni izvajalci hrambe. Zaseženo vozilo policija preda sodišču, da odloča o njem in stroških postopka. Policisti bodo nadaljevali pogostejšo kontrolo voznikov mopedov in ugotavljali nedovoljene predelave.