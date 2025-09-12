PONOVNO UDARILI

Ponovno razstrelili bankomat: to so posledice eksplozije (FOTO)

Ponoči je močno počilo.
Fotografija: Bankomat so ponovno razstrelili. FOTO: O. B.
Bankomat so ponovno razstrelili. FOTO: O. B.

O. B.
12.09.2025 ob 13:07
12.09.2025 ob 13:20
O. B.
12.09.2025 ob 13:07
12.09.2025 ob 13:20

Minulo noč v naselju Veržej v Prlekiji marsikdo ni mirno in veliko spal. Okoli enih zjutraj so bili namreč policisti obveščeni, da je prišlo do vloma, in sicer je neznanec z neznanim eksplozivnim sredstvom razstrelil bankomat pri tamkajšnji trgovini Mercator in pošti.

»Opravljena je bila ožja in širša blokada območja, kriminalisti in policisti opravljajo ogled in še zbirajo obvestila. Obveščena sta bila preiskovalni sodnik in državni tožilec. Več informacij zaradi interesa preiskave ne moremo posredovati,« nam je potrdil Dejan Bagari, vodja operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Murska Sobota.

Bankomat so ponovno razstrelili. FOTO: O. B.

Bankomat so ponovno razstrelili. FOTO: O. B.

Zanimivo je, da so neznanci isti bankomat poškodovali tudi lani decembra, in kot kaže, so storilca iz okolice prijeli, v kratkem naj bi mu tudi sodili. Sedaj pa, kot nam je povedal eden izmed domačinov, najbrž gre za bolj »profesionalne roparje iz tujine, ki so že daleč na vzhodu«.

Bankomat so ponovno razstrelili. FOTO: O. B.

Bankomat so ponovno razstrelili. FOTO: O. B.

Bankomat so ponovno razstrelili. FOTO: O. B.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

