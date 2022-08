Ponoreli 18-letnik na Dolenjskem: s sekiro razbil steklo sosedovega avtomobila

Novomeški policisti poročajo, da so v petek zvečer v Dobruški vasi odvzeli prostost 18-letniku, ki je pred tem s sekiro razbil vetrobransko steklo sosedovega avtomobila, nato pa še s pestjo udaril voznika.

Iz kraja je zbežal, a so ga policisti izsledili in prijeli. Ker je kršil javni red in mir pijan ter s kršitvijo ni prenehal, so ga vklenili in odpeljali v pridržanje.