Ob 1.33 zletel s ceste

Ob 1.33 je na Šmarski cesti v Kopru osebno vozilo zapeljalo s cestišča. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in osvetlili kraj nezgode.

Eno poškodovano osebo so reševalci NMP oskrbeli in odpeljali v SB Izola, poroča uprava za zaščito in reševanje.