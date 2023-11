Ponoči zagorelo v hiši, eno osebo odpeljali v bolnišnico, na kraju tudi policija

Ob 1.11 je v naselju Rašica v občini Velike Lašče zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Domači so sprva sami poskusili pogasiti požar, a so kmalu na pomoč prihiteli gasilci PGD Velike Lašče in Rašca.

Gasilci so požar pogasili in na kraju do prihoda reševalcev s kisikom oskrbeli eno osebo.

Reševalci so dve osebi, ki sta se nadihali dima, odpeljali v nadaljnjo oskrbo, ena pa bo pomoč poiskala sama. Na kraju je bila policija.