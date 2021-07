Ponoči zagorelo v hiši, dve osebi potrebovali rešilca

Minuto čez polnoč je v naselju Dolnji Ajdovec v občini Žužemberk zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše zaradi pozabljene hrane na štedilniku, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve osebi zaradi vdihavanja dima pregledali na kraju.



Gasilci PGD Žužemberk in Ajdovec so pogasili ogenj, s toplotno kamero pregledali prostor in ga prezračili.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: