POŽAR

Ponoči zagorelo na območju Ormoža, škode za okrog 30 tisočakov

Po prvih podatkih tuja krivda ni bila ugotovljena, točen vzrok požara pa za zdaj še ni znan.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Mattgush Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Mattgush Getty Images/istockphoto

N. P.
01.09.2025 ob 09:36
N. P.
01.09.2025 ob 09:36

Poslušajte

Čas branja: 0:55 min.

V noči na ponedeljek je nekaj minut pred 1. uro zagorelo na območju Policijske postaje Ormož. Operativno komunikacijski center Policijske uprave Maribor je prejel obvestilo o požaru vrtne lope, ki so ga gasilci uspeli hitro pogasiti.

Kot so sporočili s PU Maribor, v ognjenih zubljih k sreči ni bil nihče poškodovan. Po prvih podatkih tuja krivda ni bila ugotovljena, točen vzrok požara pa za zdaj še ni znan. Po nestrokovni oceni materialna škoda znaša okoli 30.000 evrov.

Policisti na terenu še vedno opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila, ki bi pomagala razjasniti okoliščine nočnega požara.

