Ponoči zagorelo na deponiji, z zublji se je borilo 94 gasilcev (FOTO)

Malo pred drugo uro zjutraj je zagorelo na deponiji Centra za ravnanje z odpadki Puconci. Ogenj je izbruhnil na območju, kjer hranijo gorljive komunalne odpadke.

Po štirih urah intervencije je 94 gasilcev iz 18 gasilskih enot iz občin Puconci, Murska Sobota, Moravske Toplice in Gornji Petrovci požar, ki je zajel tudi notranjost ene od skladiščnih hal, pogasilo. Po besedah Vlada Vlaja, poveljnika Gasilske zveze Puconci, so nato pričeli razkopavanje odpadkov in gašenje posameznih žarišč. Na prizorišču bo zato ostalo nekaj gasilcev za požarno stražo.

Danes nekaj pred drugo uro zjutraj je zagorelo na deponiji Centra za ravnanje z odpadki Puconci. FOTO: Andrej Bedek

V Občini Puconci so prebivalce pozvali, da zaradi gostega dima in morebitnih škodljivih snovi v zraku ne odpirajo oken in vrat ter da naj osebe s težavami z dihanjem ne zapuščajo domov. S PU Murska Sobota pa poročajo, da ogled kraja požara trenutno še ni mogoč, zato informacij o vzroku za požar in nastali škodi še ne morejo podati. Zaradi dogodka je bila aktivirana tudi mobilna enota ekološkega laboratorija za oceno morebitnih vplivov na okolje.

