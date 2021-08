Ponoči z avtom končal v koruzi (FOTO)

Gorenjski prometni policisti so danes ponoči med Naklim in Kranjem obravnavali voznika, ki je zaspal za volanom in zapeljal v polje koruze. Poškodovan ni bil nihče.Čeprav so dogodek na facebooku pospremili s šaljivim zapisom (nelektorirano), da je »dec sanjal o kombajnu. Do stroja sicer ni prišel, mu je pa uspelo koruzo cepit vsaj z Astro«, pa ob tem z vso resnostjo dodajajo, da je zaspanost za volanom nevarnost, ki se je premalo zavedamo in jo preveč podcenjujemo. Ko se pri vozniku pojavijo zehanje, nezanesljivost, pekoča bolečina v očeh, težave s koncentracijo ali celo vožnja po bankini, je to še zadnji alarm, da se na varnem mestu ustavi in spočije.