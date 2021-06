Ponoči vozilo v ograjo in na streho

V torek ob 21.24 je na regionalni cesti Ljubljana - Kočevje v naselju Male Lašče, občina Velike Lašče, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo in se prevrnilo na streho. Ena oseba se je poškodovala.



Gasilci GB Ljubljana in PGD Ribnica so ukleščeno osebo s tehničnim posegom rešili iz vozila, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana. Ti so osebo oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

