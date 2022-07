Ponoči strela udarila v počitniško hišo, zjutraj v gospodarsko poslopje

Policisti postaje Maribor so v nočnih urah obravnavali požar. Gorela je počitniška hiša na območju Kamnice. Zagorelo je zaradi udara strele. Gasilci so ogenj pogasili, na objektu pa je nastalo za tisoč evrov škode.

Poročajo tudi, da je zagorel traktor. Nastala je materialna škoda.

Obravnavali so še dva požara v naravnem okolju, kjer pa materialne škode ni.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je ob 4.44 v Bodrežu v občini Šmarje pri Jelšah zaradi udara strele zagorelo gospodarsko poslopje. Gasilci PGD Šentvid pri Grobelnem in Šmarje pri Jelšah so zavarovali kraj in pogasili požar.