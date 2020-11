Ponoči so zagoreli trije avtomobili

Dva sta v celoti uničena.

Včeraj ponoči je zagorelo na območju Grosupljega, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Policiste so malo po 2. uri obvestili o požaru, izkazalo pa se je, da se je iz do zdaj še neznanega vzroka vnelo parkirano vozilo, požar pa se je razširil še na sosednji vozili.Požar, ki je uničil osebni vozili in poškodoval tretje, so po poročanju republiškega centra za obveščanje pogasili gasilci PGD Šmarje - Sap in Grosuplje.»Policisti bodo opravili ogled vozil, da bi ugotovili vzrok požara, nato pa bodo o vseh znanih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo,« je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana.