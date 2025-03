Ponoči so mu ukradli torbico, nepridiprav se je odpravil na bankomat in na bencinski servis

V soboto so policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavali kaznivo dejanje tatvine na območju Nove Gorice. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec tega dne v nočnem času na neznan način odtujil moško torbico. V njej je oškodovanec imel poleg bančne kartice in osebnih dokumentov tudi okoli 200 evrov gotovine.

Po izvršenem kaznivem dejanju je storilec z odtujenimi predmeti odšel neznano kam. Nedolgo zatem je nepridiprav z ukradeno bančno kartico poskusil dvigniti gotovino na bankomatu na Goriškem. Prav tako je storilec v dopoldanskem času z odtujeno bančno kartico opravil nakup na bencinskem servisu in nato še v eni od trgovin v Novi Gorici v manjši vrednosti. Okoliščine kaznivega dejanja Policija še preiskuje.