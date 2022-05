Ponoči so ga ustavili policisti. Ne boste verjeli, kaj so odkrili v avtu

V četrtek ob 23.25 so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota na avtocestnem počivališču Murska Sobota zaustavili voznika osebnega avtomobila, romunskega državljana. Pri kontroli vozila je bilo ugotovljeno, da v njem prevaža 34 pasjih mladičev različnih pasem ter brez ustreznih listin in na neustrezen način.

V postopek se je vključila veterinarska inšpekcija in zoper voznika uvedla postopek in pse odvzela. Vozniku je bila izrečena tudi globa zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov, so sporočili iz PU Murska Sobota.