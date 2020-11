Oseba je že kazala znake podhladitve. FOTO: PU Ljubljana

V ponedeljek zvečer so bili ljubljanski policisti obveščeni o pogrešani starejši dementni osebi. Policisti so skupaj s pripadniki PGD Medvedje Brdo, vodniki reševalnih psov Uprave RS za zaščito in reševanje izvedli uspešno iskalno akcijo.Vremenske razmere so iskalno akcijo oteževale, saj je bila visoka vlažnost, gosta megla, s tem pa zelo slaba vidljivost. Na območju Medvedjega Brda so izmerili le 2 stopinji Celzija, kar je pomenilo, da je življenje osebe zaradi morebitne podhladitve resno ogroženo. Oseba je nosila le lahka oblačila.V iskalni akciji so osebo našli v gozdu, ta pa je že kazala znake podhladitve, so sporočili iz PU Ljubljana. Po nudeni zdravniški oskrbi so jo odpustili v domačo oskrbo.