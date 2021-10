Ponoči policijske patrulje drvele v središče Ljubljane, razlog pa tole

Danes ponoči so policiste obvestili, da sta neznana storilca vlomila v trgovino na območju središča Ljubljane. Odtujila sta cigarete in alkoholne pijače ter povzročila za okoli tisoč evrov škode.

Na kraj je bilo poslanih več patrulj, ki so v okolici kmalu prijeli 31- in 37-letnega osumljenca. Pri njiju so našli odtujene predmete in orodje za vlamljanje ter jih zasegli.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Osumljenca (37), ki je bil v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete, so pridržali in bo predvidoma danes priveden k preiskovalnemu sodniku, poroča ljubljanska policijska uprava.