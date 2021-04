Ponoči počilo na cesti med Horjulom in Vrhniko

V četrtek ob 23.02 se je na cesti Horjul–Vrhnika zgodila prometna nesreča. Kot poročajo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, je osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se pri tem prevrnilo na streho.



Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator vozila. Ker je bilo osebno vozilo hibridno, so odklopili tudi servisno VN-stikalo za VN-baterijo ter s toplotno kamero preverili temperaturo VN-baterije.



V nesreči poškodovanega voznika so na kraju oskrbeli reševalci ljubljanske nujne medicinske pomoči in ga nato prepeljali v UKC Ljubljana na zdravljenje.

