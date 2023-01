Ponoči ogenj zajel skladišče, zagoreli še avto, dva kombija in motorno kolo

Ob 23.37 je na Bivju v Dekanih v občini Koper zagorelo v eni izmed hal nekdanjega skladišča podjetja Mercator. Požar je zajel še osebni avtomobil, dve kombinirani vozili ter motorno kolo, ki je bilo v kombiniranem vozilu.

Posredovali so gasilci JZ GB Koper ter PGD Dekani in Pobegi-Čežarji. Zavarovali so kraj dogodka, pogasili požar na vozilih, nato še notranjost hale, jo pregledali s termovizijsko kamero in prezračili. Pogorel je del hale, ki je služil kot delavnica ter del površine pred stavbo, ogenj je na nekaterih mestih prebil streho. Dežurni elektrodistribucijskega podjetja je odklopil elektriko.