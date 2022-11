Ponoči odjeknila eksplozija, policija išče storilce

Ponoči, okoli 1.20, so bili policisti obveščeni o poškodovanju parkomata na Železniški postaji v Celju. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja ugotovili, da so neznanci pristopili do parkomata in ga poškodovali tako, da so nanj namestili eksplozivno sredstvo, ki je pri aktiviranju poškodovalo parkomat.

Po dejanju so storilci s kraja pobegnili. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilcev.