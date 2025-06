»Ponoči ob 00:36h nas je prebudil alarm!« Hud požar na deponiji odpadkov na območju Krškega (FOTO)

Novomeški policisti navajajo, da je ponoči zagorelo na deponiji odpadkov v Spodnjem Starem Gradu na območju Krškega. Požar so gasilci omejili in nadaljujejo z aktivnostmi. Ob tem so v PGD Leskovec Pri Krškem zapisali:

»Danes ponoči 00:36h nas je prebudil alarm, šlo je za požar na deponiji Kostak, katerega smo s PGE krško, PGD Krško, PGD Dolenja vas in PGD Zdole uspešno lokalizirali. V dom smo se vrnili ob 5:00h. Na požarišču se vrši požarna straža.«

Ko bodo razmere to omogočale, bodo policisti in kriminalisti ugotavljali vzrok za nastanek požara in druge okoliščine. Z ugotovitvami bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.