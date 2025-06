Ponoči na delu vlomilci: poglejte, kakšno razdejanje so povzročili (FOTO)

Ponoči je v Mirni Peči neznanec vlomil v bankomat in ga poškodoval, so sporočili z novomeške policijske uprave. Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah kaznivega dejanja.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Objavljamo fotografije s kraja dogodka:

Razdejanje. FOTO: S. N.

