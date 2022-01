Ponoči klicaril 113, policija je ugotovila tole

Policisti so ponoči obravnavali moškega, ki je v nekaj urah večkrat neupravičeno poklical interventno številko 113, in to kljub mnogim opozorilom, da zlorablja klic. V poročilu PU Kranj pišejo, da je bil tudi žaljiv in nesramen.

Policisti na kraju niso ugotovili njegove ogroženosti niti nobenih drugih okoliščin, zaradi katerih bi bilo potrebno posredovanje ali ukrepanje policije.

Proti moškemu poteka postopek, policisti pa opozarjajo, da je zloraba klica v sili prepovedana.