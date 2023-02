Ponoči je zagorelo v garaži v Ljubljani

Po drugi uri ponoči so na Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani v garaži stanovanjske hiše zagoreli litij-ionski hranilniki energije, razsmernika ter elektronska in druga oprema v prostoru. Ob prihodu gasilcev GB Ljubljana in PGD Brdo je bil v prostoru popolnoma razvit požar, močan dim pa se je širil v okolico.

Gasilci so požar pogasili in zgorelo opremo iznesli na prosto, litij-ionske baterije potopili v improvizirane posode. Garaža in oprema v njej sta popolnoma uničeni. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.