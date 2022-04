Ponoči je izginila 16-letnica, ste jo kje videli?

Ponoči je neznano kam odšla Katarina Juhart, stara 16 let, doma iz kraja Plintovec v občini Zgornja Kungota, poročajo mariborski policisti.

Pogrešana je srednje postave, visoka 165 cm, težka okoli 70 kg. Ima svetlejšo polt, rjave oči in ravne dolge rjave lase, ki ji segajo čez polovico hrbta. V času odhoda je bila oblečena v črno bundo, sivo športno trenirko in obuta v črne superge All Star.

Vse, ki bi pogrešano opazili ali o njej kar koli vedeli, policija prosi, da pokličejo 113 ali anonimni telefon 080 1200.