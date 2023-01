Ponoči iz vozil na parkiriščih pred stanovanjskimi bloki kradli katalizatorje

Policisti so v zadnjem letu obravnavali 17 tatvin katalizatorjev iz osebnih avtov. Tatovi so jih kradli predvsem v nočnem času iz vozil na parkiriščih pred stanovanjskimi bloki. Zlikovci so prežagali cev in katalizator odstranili iz izpušnega sistema. Policisti so v vseh primerih opravili oglede krajev kaznivih dejanj in izvajali številne aktivnosti za izsleditev storilcev.

Pred dnevi jih je občan obvestil o sumljivi osebi na parkirišču v Podbrezniku. Takoj so se odzvali in na območju Kuzarjevega Kala ustavili osebni avto, v katerem so bili trije osumljenci iz Kočevja, Novega mesta in Grosuplja. V avtu so prevažali dva odžagana ukradena katalizatorja.

Trojici so odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli avto. V nadaljevanju preiskave so ugotovili, da so katalizatorja ukradli iz osebnih avtov v Podbrezniku in na območju Mokronoga.

Preiskavo nadaljujejo, zoper tatove, stare 20, 21 in 39 let, pa sledijo kazenske ovadbe.