V noči na ponedeljek ob 0.43 se je na Tacenski cesti v Ljubljani žgala pozabljena hrana na štedilniku v pritličnem stanovanju. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Vižmarje - Brod, ki so iz stanovanja rešili stanovalca, odmaknili gorečo hrano ter prezračili stanovanje in hodnik. Reševalci RP Ljubljana so stanovalca odpeljali na pregled v UKC Ljubljana, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.