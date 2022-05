Ponoči dva močno pijana voznika, oba so domov odpeljali svojci

Danes ponoči so gorenjski prometni policisti obravnavali dva močno pijana voznika.

V Kranju so se odzvali na prijavo hudo nezanesljive vožnje in v dogodku iz prometa izločili voznika z 1,00 mg/l alkohola (prek dva promila). Zanj je bilo prijavljeno, da vijuga levo in desno po nasprotni strani ceste, se ustavlja in speljuje, kar so vse klasični »simptomi« pijane vožnje.

V drugem primeru pa so ravno tako na območju Kranja obravnavali voznika, ki je pod vplivom alkohola (0,82 mg/l) povzročil prometno nesrečo s samoudeležbo. Trčil je v betonsko ograjo. Lažje se je poškodoval potnik v vozilu.

Ker je v nesreči nastala posledica v obliki telesnih poškodb, policisti nesrečo obravnavajo kot kaznivo dejanje nevarne vožnje in vodijo postopek. Oba pijana voznika so domov odpeljali svojci, kar bi oba lahko uredila že pred nevarno vožnjo. Neodobravanja domačih zaradi pijanega stanja bi bila sicer verjetno deležna v vsakem primeru, vendar kot potnika vsaj ne bi ogrožala drugih, obenem pa bi si prihranila še kazen, poroča PU Kranj.