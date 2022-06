Ponesrečil se je verjetno že ponoči, mrtvega so našli zjutraj

Danes ob 7.48 so na Ljubljanski cesti na Bledu ugotovili, da je kolesar zapeljal s ceste, pristal v potoku in se pri tem ubil. Gasilci PGD Bled so mrtvega kolesarja prenesli do ceste, poroča uprava za zaščito in reševanje.

PU Kranj poroča: »Okoliščine kažejo, da se je dogodek verjetno zgodil že ponoči in da gre za nesrečo. Vozišče tam ni osvetljeno. Gre za odraslega moškega, državljana Slovenije. Odrejena je bila obdukcija.«