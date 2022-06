Pomembno je pravilno razvrščanje, pri reševanju življenj šteje vsaka sekunda

Peš utirala pot

Pogumna gasilca sta leta 2013 večji del poti, ko so se intervencijska vozila prebijala po avtocesti med nepravilno razvrščenimi in stoječimi vozili, pretekla pred gasilskim vozilom in v polni opremi, pri skoraj 30 stopinjah Celzija zunanje temperature. Pri tem sta pozivala voznike, naj se umaknejo na stran, in tudi na roke umikala vozila, da sta lahko prispela na kraj prometne nesreče. Na pobudo enega od njiju, Anžeta Albrehta, je pred leti zaživela stran na facebooku Ustvarimo reševalni pas na avtocestah; ustanovljen je bil Zavod Reševalni pas.