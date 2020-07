Poln kombi ilegalcev

30

tujcev je v kombiju prevažal Hrvat.

MURSKA SOBOTA – Potem ko so imeli policisti, vsaj na območju Pomurja, nekoliko manj dela z nelegalnimi prebežniki, pa se naval teh znova povečuje. V zadnjih nekaj primerih so možje postave tako prejeli natanko 51 ilegalcev iz kar osmih tujih držav. Prijeli pa so tudi tri tihotapce, državljane Srbije, Hrvaške in Romunije, ki so želeli zaslužiti na račun tuje stiske, zdaj pa bodo morali vsi trije odgovarjati pred slovenskim sodiščem. Nazadnje so policisti tujce, ki so nelegalno prestopili državno mejo, našli v ponedeljek na pomurski avtocesti. Ustavili so voznika osebnega avtomobila srbskih registrskih tablic in pri kontroli ugotovili, da moški prevaža osem državljanov Kosova, ki so v državo vstopili na nedovoljen način. Zoper voznika so odredili pripor in ga bodo s kazensko ovadbo privedli na pristojno sodišče, tujce pa so predali madžarskim varnostnim organom.Že prej so policisti ustavili tudi kombi, v katerem se je gnetlo kar 30 tujcev, ki so nezakonito prišli v Slovenijo. Policisti PP Ljutomer so peugeot boxerja, na katerem so bile nameščene hrvaške registrske tablice, ustavili na območju občine Razkrižje. Vozil ga je 33-letni hrvaški državljan. »Pri kontroli vozila in potnikov so policisti ugotovili, da Hrvat v kombiju nezakonito prevaža 30 tujcev – državljane Irana, Pakistana, Afganistana, Kube, Turčije in Alžirije, med njimi so bili ženske, otroci, dojenček in celo nosečnica. Tujci nimajo nobenih dokumentov. Ponudili so jim potrebno zdravniško pomoč, nosečo žensko so odpeljali v bolnišnico, od koder pa je že bila odpuščena. Po prvih razgovorih so vsi tujci zaprosili za azil. Zoper 33-letnega voznika kombija je bilo odrejeno pridržanje, moški bo s kazensko ovadbo priveden na okrožno državno tožilstvo,« je povedala tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska SobotaŽe nekaj dni pred omenjenim dogodkom so v neposredni bližini Razkrižja, na relaciji Šprinc–Kopriva, policisti ustavili vozilo italijanskih registrskih oznak, za volanom katerega je sedel romunski državljan, v vozilu pa se je gnetlo 12 državljanov Afganistana in dva Indijca. Po končanih postopkih so tujce predali hrvaškim varnostnim organom, 40-letnega Romuna pa so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj odredil pripor.