Polkrožno je obračala, zato na Leskovškovi trije ranjeni

Med 508 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 125 prometnih nesreč: v eni nesreči se je udeleženec huje ranil, v 8 so bili lažje ranjeni, v 116 nesrečah pa jo je skupila le pločevina. V bližini naselja Slivniško Pohorje je v četrtek ob 7.25 tovorno vozilo cestnega podjetja, ki je plužilo cesto, zdrsnilo s ceste. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, delavci cestnega podjetja pa so ga izvlekli sami. Na kraju dogodka je bila prisotna tudi policija.

V četrtek ob 6.18 se je zgodila prometna nesreča na avtocesti, ob izvozu za Postojno, ko je 41-letna povzročiteljica odvzela prednost pred 40-letno voznico in trčila vanjo. Obe sta lažje ranjeni, povzročiteljici pa so izdali plačilni nalog. Gasilci PGD Postojna so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulatorja in pomagali ranjenkama do prihoda postojnskih reševalcev.

Na Belokranjski cesti v Novem mestu sta ob 6.11 trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto.

Na Leskoškovi cesti v Ljubljani je v sredo okoli 19. ure voznica nepravilno polkrožno obračala in trčila v vozilo na nasprotnem voznem pasu. Pri tem so se lažje ranili trije potniki v vozilu udeleženca. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

V Obrtniški ulici v Logatcu sta ob 18.09 v krožišču trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGD Dolnji Logatec so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter pomagali reševalcem pri oskrbi ranjene voznice.

Popoldne so obravnavali prometno nesrečo na cesti med Arehom in Bellevuejem, v kateri sta bila udeležena motorist in voznik avtobusa. Vzrok je bila neprilagojena hitrost motorista.

V Trnovem sta ob 15.19 trčili osebni vozili. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.

V naselju Brnica je okoli 15. ure voznik osebnega avta na prehodu za pešce zbil pešca in ga huje ranil. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v celjsko bolnišnico, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kranjski policisti so ob 13.20 obravnavali prometno nesrečo v križišču, kjer je voznica izsilila prednost pred voznikom. Ta se je lažje ranil, zoper voznico pa policisti vodijo prekrškovni postopek.

V Rakičanu je ob 12.45 voznik v semaforiziranem križišču pri zavijanju levo izsilil prednost pred drugim voznikom. Povzročitelj se je lažje ranil. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka in pomagali reševalcem.

Na Gameljski cesti v Ljubljani je ob 9.54 voznik z osebnim vozilom zaradi zasneženega cestišča zapeljal s cestišča po brežini. Gasilci GB Ljubljana so vozilo izvlekli na cesto.

Na Barjanski cesti v Ljubljani je okoli 7. ure voznik osebnega vozila odvzel prednost pešcu na prehodu, ga zbil in lažje ranil. Zoper neprevidnega voznika vodijo postopek.

Na cesti Parižlje–Braslovče sta ob 6.08 trčila avtobus in osebno vozilo. Nesrečo je povzročila voznica, ki je izsilila prednost pred voznikom avtobusa, na katerem ni bilo potnikov. Gasilci PGE Celje in PGD Parižlje Topovlje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in pomagali policiji. Reševalci so na kraju samem oskrbeli dva ranjenca, enega pa so odpeljali v celjsko bolnišnico.

Deveterica shodila

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu je 9 voznikov shodilo. Na območju Jesenic so imeli okoli 20. ure v postopku 28-letnega voznika, ki je vozil osebni avto brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pozitiven pa je bil na hitrem testu za mamila. Odredili so mu strokovni pregled. Popoldne so v Kopru 15-letniku zasegli moped.

Na tehničnem pregledu se je izkazalo, da vozilo presega dovoljeno konstrukcijsko hitrost. Okoli 17.30 so imeli na območju Kranja v postopku 25-letnega voznika, ki je vozil osebni avto brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ob 14.30 je na parkirišču za koprsko tržnico 65-letni voznik tovornega vozila hotel plačati parkirnino in pri tem vidno pod vplivom alkohola skoraj padel. Napihal je 1,81 promila, moral pa bi imeti 0,0. Vozniku, ki je na območju Laškega vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so zasegli vozilo. Gorenjski prometniki so okoli 7.30 na območju Kranja ustavili 22-letnega voznika, ki je vozil osebni avto brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vse čaka še sodnik.