Policistu zlomil rebro: eden od državljanov Afganistana je policista porinil

Da je policijsko delo izjemno nepredvidljivo in nevarno, se je znova izkazalo minulo soboto zvečer, ko je bil v mešani patrulji s hrvaškimi varnostnimi organi poškodovan 42-letni slovenski policist. »Hrvaški varnostni organi preiskujejo kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja na škodo slovenskega policista,« nam je pojasnila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica PU Koper.

Kot smo izvedeli, je policist v mešani patrulji skupaj s hrvaškima policistkama opravljal kontrolo mednarodnega vlaka Reka–Ljubljana na železniški postaji Šapjane. »V postopku ugotavljanja identitete treh državljanov Afganistana, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in prebivanje v schengenskem območju, so policisti osebe pospremili z vlaka proti službenemu vozilu. Takrat je eden od državljanov Afganistana, ki je hodil za njim, policista porinil,« nam je pojasnila. Policist je izgubil ravnotežje, padel na železniški tir ter se pri tem udaril v rebra in koleno. Na kraju dogodka so mu nudili zdravniško pomoč, izkazalo se je, da je utrpel zlom rebra. Tujci so zbežali.

Na kraju dogodka so mu nudili zdravniško pomoč. FOTO: Arhiv S. N.

Tovrstnih napadov tujcev na policiste na območju PU Koper tako rekoč ne beležimo.

Enkraten dogodek

Policisti so minulo nedeljo v Ilirski Bistrici prijeli tri državljane Afganistana, stare 21, 18 in 19 let, in ugotovili, da gre za osumljence napada na policista. V postopek so se vključili kriminalisti PU Koper, ki bodo o zadevi s poročilom seznanili okrožno državno tožilstvo v Kopru. Tujce so včeraj vrnili na Hrvaško, kjer bo zoper njih potekal predkazenski postopek.

»Naš policist je huje poškodovan, zlomljeno ima rebro in je na bolniškem dopustu. Vsi sodelavci mu želimo čim prejšnje okrevanje. Naj ob tem dodamo, da gre za enkraten dogodek, sicer je za varnost policistov dobro poskrbljeno. Vsi uporabljajo tako zaščitno opremo kot predpisane postopke varovanja, na temo lastne varnosti v postopkih je organiziranih več izobraževanj. Tovrstnih napadov tujcev na policiste na območju PU Koper tako rekoč ne beležimo,« je še dodala Leskovčeva.