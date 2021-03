Policistov ni upošteval, trčil v betonsko ograjo

Policisti PP Novo mesto so 21. marca okoli 16.30 v Škrjančah pri Novem mestu ustavljali voznika renaulta megana. Ta znakov policistov ni upošteval, nadaljeval je vožnjo, zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo.



»Med postopkom so ugotovili, da gre za 52-letnega kršitelja, ki je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Zaradi številnih kršitev so mu izdali plačilni nalog v znesku 2460 evrov,« poroča PU Novo mesto. Za omenjene kršitve zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se vozniku motornega vozila izreče tudi osem kazenskih točk.

