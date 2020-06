Policistov ne mara, s sekiro jih napadel kar dvakrat

V sredo malo po 5. uri so policiste obvestili o kršitvi javnega reda in miru v zasebnem prostoru na območju občine Apače, ker je občan razbijal po hiši. Ob prihodu policistov je imel občan v roki večjo sekiro.



Kljub večkratnim pozivom policistov naj odloži sekiro, tega ni upošteval, ampak je z dvignjeno sekiro stopil proti policistom in grozil, da jih bo

ubil. Zoper kršitelja so bila uporabljena prisilna sredstva, nato so zanj odredili.



Osumljeni je bil s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, priveden k preiskovanemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Ležal na cesti, nato se jih je lotil s sekiro

Gre za istega kršitelja, ki je 15. junija okrog poldneva ležal na cesti in

oviral promet. Ob prihodu policijske patrulje je takrat zbežal v stanovanje

in z balkona proti policistoma vrgel sekiro, ki je priletela v službeno vozilo in ga poškodovala.



Napad je podkrepil z resno grožnjo policistu, da ga bo ubil. Po krajšem prigovarjanju je nato le prišel z balkona in bil obvladan.