Policistom sta se uprla, uporabljena prisilna sredstva

V sredo ob 12.50 so bili policisti obveščeni, da je v Pivki s parkirišča odpeljal očitno močno pijan voznik osebnega avtomobila, pri sebi pa da ima tudi psa. Policisti so vozilo ustavili na cesti proti vasi Trnje. Zoper voznika in sopotnika so zaradi njunega upiranja uporabili prisilna sredstva, vodnik službenega psa, ki je bil prav tako na kraju, je med postopkom poskrbel za voznikovega psa.



Voznik iz okolice Postojne ne poseduje vozniškega dovoljenja, alkotest je odklonil, odrejeno mu je bilo pridržanje. Vozilo so mu zasegli, sledi obdolžilni predlog. Tudi sopotniku je bil izdan plačilni nalog za več kršitev po zakonu o javnem redu in miru ter po zakonu o nalezljivih boleznih, so javili iz PU Koper.