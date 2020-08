Policistka zaslišala nenavaden hrup ter poklicala patruljo

V ponedeljek v jutranjih urah je policistka na mejnem prehodu Imeno zaslišala hrup, ki je prihajal iz smeri bližnjega Aero kluba Imeno. Obvestila ja patruljo PP Šmarje pri Jelšah, ki je odšla na kraj in na vzletni stezi našla odprto zapuščeno lahko letalo . Pri pregledu hangarja Aero kluba Imeno je bilo ugotovljeno, da so bila vhodna vrata nasilno odprta. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja ugotovili, da sostorilci letalo potisnili na vzletno stezo in poskušali prižgati motor. To jim na srečo ni uspelo, zato so kraj pred prihodom policistov zapustili. Preiskava je še v teku, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, so sporočili s PU Celje.Kot smo poročali, so neznanci skušali ukrasti letalo Morane-Saulnier MS-893A Rallye Commodore 180, registrskih oznak S5-DC.