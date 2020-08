Policistka vozila pri rdeči luči in povzročila nesrečo

Znana najnovejša koronastatistika, okužena dva otroka

V petek so pri nas opravili 1328 testiranj in potrdili 37 novih primerov okužb z novim koronavirusom, je vlada sporočila na twitterju. To je druga najvišja številka potrjenih primerov v tem tednu. V bolnišnicah so zdravili 23 bolnikov s covidom 19, dva sta potrebovala intenzivno terapijo, enega so odpustili v domačo oskrbo. Umrl ni nihče s covidom 19.