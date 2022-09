Policisti zgroženi: pijan in zadet je vozil 184 km/h

PU Kranj poroča o nevarnih potezah voznikov na gorenjski avtocesti. Policisti državne specializirane enote za nadzor prometa so v soboto na gorenjski avtocesti obravnavali voznika, ki je v gostem prometu vozil prehitro. Med postopkom pa so ugotovili tudi, da je bil pod vplivom alkohola in drog.

Poročajo, da je voznik ob omejitvi 130 km/h vozil s hitrostjo 184 km/h. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,51 mg/l, policisti pa so pri njem zaznali tudi znake vpliva prepovedanih drog. Odredili so mu še hitri test nanje, ki je pokazal na prisotnost kokaina. Strokovni pregled je voznik odklonil. Iz prometa je bil izločen. Predvidevajo, da je dogodek, na katerega se mu je mudilo, konkretno zamudil. Dodali so, da je vožnjo voznik včeraj zaključil. Policisti bodo zanj predlagali tudi odvzem vozniškega dovoljenja.

Ni bil pa to edini prekrškar, ki so ga ujeli. Na Hrušici je bil včeraj po prijavi ustavljen in iz prometa izločen vinjen voznik z 0,66 mg/l. Prijavitelju se zahvaljujejo za sporočen podatek o nezanesljivi vožnji.

Policisti ob tem opozarjajo, da je stanje prometne varnosti slabo. Samo na Gorenjskem je letos umrlo že 14 udeležencev, lani osem, in tak odnos do varnosti bo stanje le še poslabšal. Policisti zato že poostrujejo nadzor v prometu in so zelo dosledni pri obravnavi kršitev, ki so vzrok za slabo prometno varnost, so zapisali v sporočilu za javnost.