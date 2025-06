Policisti zaustavili voznika tovornega vozila, v njem pa mrtev moški

S PU Maribor sporočajo, da so včeraj okrog 19. ure na območju Zg. Gruškovja obravnavali turškega voznika tovornega vozila turških reg. označb.

»Pri pregledu tovornega dela vozila je bilo odkritih večje število tujcev, in sicer 14 državljanov Turčije, 3 državljani Sirije, 3 državljani Irana in državljan Kitajske, in med njimi mrtev moški (državljan Turčije). Za voznika tovornega vozila je bilo odrejeno pridržanje. Postopki s tujci še potekajo,« sporočajo javnosti.

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in preverjamo okoliščin smrti moškega, oz. znake storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.