Policisti zasegli ogromno količino petard, ki so izjemno nevarne (FOTO)

Policisti postaje Kočevje so v sodelovanju s policisti postaje Cerknica 17. decembra pri 21-letniku z območja Cerknice na podlagi zbiranja obvestil in pridobljene odredbe opravili hišno preiskavo, in sicer zaradi suma posesti nedovoljene pirotehnike.

Pri tem so zasegli 1.763 kosov različnih pirotehničnih sredstev, katerih glavni učinek je pok. Za 21-letnika bo izveden prekrškovni postopek zaradi kršitev določil zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

»Dodajamo, da je pri nekaterih izdelkih rok uporabe potekel že za več kot pet let in bi bila uporaba teh izdelkov lahko še posebej nevarna, saj bi lahko prišlo do predčasnih vžigov oziroma podobnih napak, ki bi lahko imele hujše posledice,« opozarjajo policisti.