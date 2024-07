Policisti zasegli dve ukradeni Toyoti in Lexus (FOTO)

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje so pri izvajanju izravnalnih ukrepov na avtocestnem postajališču Čatež ob Savi okoli 12. ure ustavili in kontrolirali voznika tovornega vozila s priklopnikom za prevoz vozil, bolgarskih registrskih oznak. Na tovornem vozilu in priklopniku je bilo naloženih osem osebnih vozil, ki jih je državljan Bolgarije natovoril v Veliki Britaniji, namenjen pa je bil v Bolgarijo.

Policisti so opravili kontrolo natovorjenih vozil in pri preverjanju identifikacijskih oznak treh vozil ugotovili, da številke šasije niso odtisnjene v skladu z normami proizvajalca vozil. Pri nadaljnjem preverjanju pri tujih varnostnih organih je bilo ugotovljeno, da so bila vsa tri vozila v mesecu juniju ukradena v Veliki Britaniji.

Toyoto C-HR, Toyoto Hilux in Lexus ES 300 so zasegli, o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja.

Ukradena vozila FOTO: SENDM UUP GPU