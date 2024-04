Policisti zaradi poskusa ropa trgovine v Brdih ovadili 46-letnika

Novogoriški policisti so ovadili 46-letnika, ki je v torek v trgovini v naselju Dobrovo v Brdih poskušal oropati trgovino. Od uslužbenke je zahteval, da odpre blagajno, po njenem burnem odzivu pa je zbežal. Policisti so moškega kmalu izsledili, postopek pa je zmotila 27-letna Italijanka, zaradi česar bodo policisti ovadili tudi njo.

Storilec je v trgovino vstopil okoli 16. ure in prodajalki grozil z ostrim predmetom. Zahteval je, da odpre blagajno, a je po njenem odzivu pograbil pločevinki pijače in iz trgovine pobegnil, so danes sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. Poškodovan ni bil nihče.

Policisti so ga čez slabo uro izsledili v enem od naselij v Goriških Brdih in mu odvzeli prostost. Po zaključenem postopku so ga izpustili. O dogodku so obvestili preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici, 46-letnega osumljenca pa bodo kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ropa.

Kot so še zapisali, je policiste med izvedbo postopka ovirala 27-letna državljanka Italije, ki je poskušala brcniti enega od policistov. Tudi njo bodo ovadili, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Policisti so morali skladno s svojimi pooblastili zoper obe osebi med postopkom uporabiti prisilna sredstva, so še pojasnili na novogoriški policijski upravi.