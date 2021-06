Policisti zalotili 32-letnika, ki je peš bežal s kraja nesreče

Brežiški policisti so bili v sredo nekaj pred 21. uro obveščeni o prometni nesreči v Dobovi. Ob prihodu na kraj so opazili moškega, ki je peš poskušal pobegniti s kraja nesreče. 32-letnika so prijeli in zaradi neupoštevanja ukazov zoper njega uporabili prisilna sredstva. Ugotovili so, da je vozil iz smeri Rigonc proti Dobovi, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v pomožni objekt.



Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, o kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in mu izdali plačilni nalog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o varstvu javnega reda in miru za omenjene kršitve določajo globo v višini 2.454 evrov in 18 kazenskih točk.

